Музыкальный продюсер назвал Натали самым успешным проектом Рудина Музыкальный продюсер Рудченко назвал Натали самым успешным проектом Рудина

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Певица Натали

Певица Натали является самым успешным проектом продюсера Александра Рудина, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко. По его словам, образ и успех артистки известен всем во многом благодаря ее супругу. Рудченко назвал Рудина «серым кардиналом», который не выпячивал свою жизнь и не делал себя популярным.

Это был серый кардинал, который не особо выпячивал свою жизнь и не делал себя популярным. Он сделал акцент именно на Натали, как на возможно своем самом успешном проекте. Знаю, что он ее заметил на фестивале. Видимо, у него сложился образ легкой хитовости и попсовости — все то, что и присуще Натали. Песни, образ и успех певицы был во многом благодаря супругу Александру, — сказал Рудченко.

О смерти Рудина стало известно 30 июля. Похоронят продюсера на родине в Дзержинске. По словам близких Натали, супруги жили счастливо, воспитали в браке трех детей. Вместе они прожили 32 года, хотя поженились, когда певице было 17 лет — для этого они подделали справку о беременности.

Telegram-канал Baza сообщает, что Рудин покончил с собой. По информации канала, его тело нашли на козырьке дома на Беломорской улице в Москве. Предсмертной записки Рудин не оставил. По информации Telegram-канала, продюсер страдал от депрессии, появившейся на фоне коронавирусных осложнений. Baza пишет, что он наблюдался в клинике с таким диагнозом с 2021 года. При этом ранее сообщалось, что Рудин на здоровье не жаловался, вредных привычек не имел.