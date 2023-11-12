Музыкальный критик объяснил высокие новогодние гонорары российских звезд Музыкальный критик Рудченко: гонорары звезд зависят от степени их популярности

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Асти

Высокие гонорары российских звезд за корпоративы зависят от степени их популярности, сообщил NEWS.ru музыкальный критик Павел Рудченко. Он также отметил, что на стоимость персонального выступления влияет место мероприятия, на выезде из Москвы цена будет отличаться. На повышение гонорара влияют и различные праздники, включая Новый год.

Бюджет артиста прежде всего зависит от его популярности. Стоит учитывать удаленность от места проведения мероприятия. Все топовые артисты, как правило, живут в Москве — гонорары за выступления в столице и на выезде будут отличаться. На повышение гонорара влияют и различные праздники, включая Новый год. В этот период звезды больше рассчитывают не на кассовые концерты, а на частные корпоративы, — сказал Рудченко.

Он добавил, что если же артист долгое время не появляется на сцене, в информационном пространстве и не выпускает контент, то о нем начинают забывать. Рейтинг падает и, соответственно, певцу приходится понижать уровень гонорара, чтобы не потерять возможность выступить где-либо.

До этого стало известно, что народный артист России Валерий Леонтьев понизил на 20% гонорар за новогодние выступления. Теперь певец просит за корпоративы $120 000 вместо $150 000.

Леонтьев не появлялся на сцене и светских мероприятиях с начала специальной военной операции на Украине. Он улетел в США в феврале 2022 года и обосновался в Майами вместе с супругой. Там он живет в двухэтажной вилле площадью 386 кв. м с тремя спальнями. Известно, что дом находится на закрытой охраняемой территории в элитном районе «Корал гейбл».