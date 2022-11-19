Музыкальный критик объяснил, почему «голубые огоньки» становятся хуже Критик Бабичев: при съемках новогодних концертов все чаще используются одни и те же форматы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В праздники все, собираясь за новогодним столом, включают «голубые огоньки» фоном, чтобы эфиры скрашивали совместное времяпрепровождение, таким мнением с NEWS.ru поделился музыкальный критик Евгений Бабичев. При этом он подчеркнул, что в течение последних лет пяти возникает ощущение, что «мы идем куда-то не туда».

По словам критика, при съемках новогодних концертов все чаще используются одни и те же режиссерские ходы и форматы. Нет той яркости, за которую россияне полюбили «огоньки» в конце 1990-х и начале 2000-х годов, уверен он.

Тогда мы ожидали от этих концертов экспериментов и неожиданных форматов. Я помню свои юношеские эмоции после анонсов, появлявшихся недели за две до новогодней ночи. И я с интересом ждал этих шоу, словно чуда. Потому что тогда зрителям предлагались интересные и недешевые продюсерские проекты. А в последнее время этого нет, — подчеркнул Бабичев.

Он заметил, что зрительская аудитория становится моложе, а старшему поколению эти представления уже не так интересны. Бабичев считает, что концепции, форматы и в целом новогоднюю «сетку» необходимо пересматривать.

Помню, как несколько лет назад перед новогодней ночью заранее проводились голосования среди зрителей, кажется, Первого канала в соцсетях. Они могли выбрать артистов, которых им хотелось бы видеть среди выступающих. Тогда онлайн-аудитория проголосовала за дуэт Miyagi & Эндшпиль. В то время эти музыканты были не в мейнстриме, поэтому отказались. Но сама идея спросить у аудитории мне понравилась. Было бы классно, если б таким же примерно путем определилась десятка артистов, которые выступили бы на новогоднем шоу, — заключил музыкальный критик.

Как ранее написала «Мослента», только 13% жителей Москвы в этом году собираются смотреть «голубые огоньки» в ночь на 1 января. Отмечается, что телевизор на праздник все-таки включат 43% горожан, но сделают они это только для создания фона. В свою очередь 44% москвичей и вовсе не станут смотреть концерты, которые традиционно транслируются на Новый год.