Музыкальный критик объяснил феномен клипов Тейлор Свифт Музыкальный критик Бабичев: от клипов Тейлор Свифт невозможно оторваться

Фото: Casey Flanigan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тейлор Свифт

Певица Тейлор Свифт всегда снимает масштабные клипы, наполненные кучей мелочей, рассказал NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его мнению, все это создает картинку, от которой невозможно оторваться ни на секунду, чтобы не пропустить интересный план. Ранее певица побила рекорд музыкальной премии MTV VMA, получив в четвертый раз награду за лучший клип года.

У Тейлор Свифт всегда масштабные истории с кучей мелочей. Даже второстепенный план имеет значение — это может быть приглашенная звезда или ход, который важен для развития сюжета. Это могут быть и яркие краски для привлечения внимания. В одном из клипов приняли участие большое количество звезд, — сказал Бабичев.

Продюсер напомнил, что певица сама часто выступает автором и режиссером клипов. По воплощению, операторской работе и режиссуре Бабичев сравнил ролики Свифт с роликами российской группы Cream Soda, которая работает в западной манере и старается наполнить каждый клип яркими деталями.

Они плотно работали с каждым клипом. Свифт работает не по схеме лишь бы снять деньги на какой-то клип. Она прекрасно понимает, что если потратит деньги и придумает креативную идею, как можно ярче сделает ролик, насытит мелочами, то это видео будет работать на сингл. На Западе это очень важно, потому что используют любой способ продвижения альбома, — добавил Бабичев.

Свифт стала абсолютной рекордсменкой музыкальной премии MTV Video Music Award, получив девять наград. Артистка была удостоена статуэток в таких номинациях, как «Артист года», «Клип года» и «Песня года» за песню Anti-Hero. В числе других победителей — Шакира, Ники Минаж, Селена Гомес, итальянская рок-группа Måneskin и южнокорейская гёрл-группа Blackpink.