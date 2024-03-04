Музыкальный критик объяснил, для чего Пугачева начала вновь писать песни Критик Бабичев: Пугачева может зарабатывать на новых песнях с помощью платформ

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Разместив новые треки на музыкальных платформах, певица Алла Пугачева может вновь начать зарабатывать на музыке, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Он напомнил, что артистка полностью лишилась заработка, покинув Россию.

Примадонна никогда не работала в эпоху стриминга. И сейчас публикация новых записей дает ей возможность заработать, разместив треки на музыкальных платформах. Других способов заработка у нее нет. Также выпуск песен на стримингах станет мерилом ее популярности. Так как количество официальных прослушиваний прямо влияют на чарты хит-парадов. На мой взгляд, это будет вызовом для самой Пугачевой, потому что она хочет увидеть, способна ли она на что-то до сих пор, осталась ли у нее аудитория, — сказал Бабичев.

Критик напомнил, что недавно Примадонна анонсировала выход новых песен. По его мнению, певица выпустит их к своему 75-летнему юбилею 15 апреля.

3 марта народная артистка СССР Алла Пугачева выпустила новую песню «Не беспокойся за меня». Журналистка Ксения Собчак призналась, что новая композиция певицы растрогала ее до слез. Она оставила комментарий под публикацией мужа Пугачевой. Музыкальный критик Сергей Соседов, напротив, раскритиковал ее новую песню. Он подчеркнул, что имя артистки должно быть забыто, ведь ее история «окончена навсегда».