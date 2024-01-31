Музкритик назвал ноунеймом активиста, требующего проверить SHAMAN на ЛГБТ Музкритик Бабичев: ноунейм-активист требует проверить клип SHAMAN ради пиара

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Требующий проверить певца SHAMAN (Ярослава Дронова) на пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) активист является ноунеймом, ищущим славы, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. Собеседник не исключил, что авторы подобных жалоб готовы обращаться во все инстанции, лишь бы их заметили все СМИ и Telegram-каналы.

Очень легкий способ для ноунейма заявить о себе: жаловаться на всех подряд во все инстанции. Новость подхватят все СМИ и Telegram-каналы. И ноунейм, пусть на короткое время, станет знаменитым. Что касается SHAMAN с клипом «Я — русский» — давно закрытая тема, возвращаться к ней — не комильфо. Кстати, даже самый легкий макияж или намеки на него есть у всех артистов. И в России, и в мире. Теперь наказывать, штрафовать и таскать по судам, что ли?, — добавил Бабичев.

Ранее стало известно, что певца SHAMAN проверяет МВД после жалобы активиста Яна Коробкова. По данным СМИ, мужчина увидел в клипе на песню «Я русский» пропаганду ЛГБТ, так как певец появляется в кадре с подкрашенными глазами. Коробков также увидел в клипе оскорбление чувств верующих, поскольку в кадре, где звучат колокола, появляется адресная строка с аббревиатурой FAP (на английском сленге — мастурбация).