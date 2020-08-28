Муж Заворотнюк ради спасения супруги стал успешным предпринимателем

https://static.news.ru/photo/8ea4705c-eaba-11ea-bbc0-fa163e074e61_660.jpg Пётр Чернышёв Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фигурист Пётр Чернышёв заработал почти 100 миллионов рублей, чтобы покрыть расходы на лечение супруги — актрисы Анастасии Заворотнюк, которая продолжает борьбу с раком мозга. Едва ли не основную часть доходов, как оказалось, принесла ледовая школа спортсмена в Санкт-Петербурге. Странность в том, что до истории с болезнью звезды кино заведение было убыточным и в лучшем случае выходило в ноль.

Журналисты, которые проанализировали доходы фигуриста, удивились его заработку. Дело в том, что с момента основания в 2012 году учебное заведение не имело существенных доходов, а в 2018-м и вовсе ушло в минус на 48 млн рублей. Однако уже в 2019 году, когда семье понадобились деньги на лечение, школа вдруг заработала 93 млн рублей, выдав 45 млн прибыли, пишет KP.RU.

Как супругу Заворотнюк так молниеносно удалось выбиться в успешные предприниматели — вопрос открытый. Тем более что, как заподозрили в издании, ледовые курсы Чернышёва работают лишь «на бумаге»: посетителей официального сайта встречает надпись «Домен не подключён», а группы в соцсетях лишь иногда публикуют информацию о самом фигуристе. В открытом доступе журналисты не смогли найти ни информации о наборе учеников, ни вообще каких-либо упоминаний школы.

Тем не менее необходимость семьи в деньгах подвергнуть сомнению сложно. Чернышёв при каждом малейшем поводе выходит на лёд. По данным СМИ, за каждое выступление в шоу Татьяны Навки он получает по 300 тысяч рублей. Помогла и сама именитая фигуристка: сборы с одного из спектаклей супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова передала на лечение звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Помимо хлопот с поисками средств на лечение супруги, как отмечает StarHit, Чернышёву приходится заниматься всеми семейными делами — следить за дочкой Милой и детьми Заворотнюк от предыдущих отношений, а также содержать дом.

Информация об ухудшении здоровья актрисы появилась летом 2019 года, когда она перестала появляться на публике. Осенью сообщалось, что Заворотнюк находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр. Врачи выявили у неё онкологию. Несколько месяцев она находилась в тяжёлом состоянии и не могла покинуть больничную палату.

Ранее NEWS.ru писал, что знакомые семьи артистки рассказали о новом ухудшении состояния актрисы.