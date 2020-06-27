Муж Полины Гагариной показал идиллию с дочерью и сыном певицы

https://static.news.ru/photo/9d1baf2e-b9cd-11ea-9628-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Исхаков Фото: isxakov/instagram.com

Фотограф Дмитрий Исхаков показал семейный снимок с дочерью Мией и сыном певицы Полины Гагариной от первого брака Андреем Кисловым. На кадрах девочка расположилась у двенадцатилетнего брата на плечах. Муж артистки сопроводил фото неоднозначным комментарием, в котором большинство пользователей увидело желание задеть супругу, с которой он не так давно разошёлся.

Вот моя жизнь и любовь. Всё остальное пыль, — написал Исхаков.

Пользователи поддержали Дмитрия и пожелали ему сил для преодоления трудностей.

Полины нет... значит пыль... очень жаль... была рада за вашу семью, — написала одна из подписчиц.

Некоторые предположили, что звёздная исполнительница всё же вернётся к мужу и супруги найдут в себе силы помириться. В ином случае, по мнению фанатов пары, Дмитрий не останется один. Такой заботливый мужчина, считают пользователи, явно встретит вторую половину.

В июне Исхаков впервые подтвердил, что его союз с певицей трещит по швам. Влюблённые больше не живут вместе. Однако они не говорят о разводе и разделе имущества. По его словам, они пытаются сохранить нормальные отношения и, несмотря на разлад в отношениях, продолжают заботиться о детях.

Фанаты певицы обсуждают несколько версий, почему артистка уходит от мужа. В частности, речь идёт о том, что Исхаков в последнее время чрезмерно контролировал супругу. Ещё одной причиной называют тот факт, что муж певицы зарабатывал в сотни раз меньше неё. Гагарину якобы такой поворот дел не устраивал, и она всё чаще высказывала претензии мужу.

Звёздная пара воспитывает общую дочку Мию, которая родилась в 2017 году. Кроме того, у певицы есть старший сын. Мальчик появился на свет в браке с актёром Петром Кисловым.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Дмитрий Исхаков в случае развода с певицей останется без недвижимости. Ещё перед свадьбой пара якобы зафиксировала, что дом и квартира останутся в собственности у Гагариной. Фотограф зарабатывает в 100 раз меньше жены. По данным Forbes, заработки артистки в прошлом году превысили $5 млн. Исхаков получает не более 300 тыс. рублей в месяц.