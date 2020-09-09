Муж Полины Гагариной озадачил фанатов ностальгией по годовщине свадьбы

https://static.news.ru/photo/553d66d8-f30d-11ea-994d-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков неожиданно для всех поздравил супругу с годовщиной свадьбы. На фоне слухов о предстоящем разводе и появлением у пары новых возлюбленных пост показался подписчикам как минимум странным.

Фото со свадьбы Исхаков подписал очень эмоционально и трогательно. Фотограф упомянул, что событие, которое произошло семь лет назад, навсегда изменило его жизнь, превратив её в «удивительное приключение».

Я с благодарностью и нежностью в сердце вспоминаю годы, проведённые нами вместе. Если бы у меня была возможность что-то изменить, едва ли бы я ей воспользовался, — разоткровенничался муж певицы.

Часть поклонников посочувствовала фотографу, ещё одни посоветовали оставить бывшую жену в покое, третьи увидели несостыковки в послании. «Может, всё-таки шесть лет?» уточнили подписчики у Исхакова. Дело в том, что Полина гагарина вышла замуж за нынешнего супруга 9 сентября 2014 года и с этого момента никак не могло пройти семь лет.

Ранее NEWS.ru сообщал, что модный фотограф и экс-супруг певицы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков признался в Instagram, что никогда не верил в брак и вряд ли снова женится. Он также добавил, что не знает «практически ни одной» пары, прожившей в браке долго и счастливо.