Экс-муж блогера Софии Стужук скончался из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/3cc65804-0fae-11eb-8028-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий и София Стужук Фото: Sofia Stuzhuk/instagram.com

Дмитрий Стужук, бывший муж украинского блогера Софии Стужук, скончался не приходя в сознание. Ранее у него диагностировали COVID-19.

Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало, — написала София в Instagram.

34-летний мужчина почувствовал недомогание ещё во время отдыха в Турции. У него появились редкий кашель, проблемы с дыханием, но температуры не было. Вернувшись домой, Дмитрий сдал тест на коронавирус. Он оказался положительным. Врачи рекомендовали мужчине госпитализацию, однако он решил остаться дома. Но позже ему стало хуже. Мужчина отправился в медучреждение.

Сегодня ночью Дмитрий пережил клиническую смерть и впал в кому. Родные надеялись, что Стужук вскоре придёт в сознание, однако спустя несколько часов он скончался. У него осталось трое детей.

София Стужук прославилась скандальными родами в прямом эфире. Все её трое детей появились на свет в домашнем бассейне.

4 октября NEWS.ru писал, что японский дизайнер и модельер Кендзо Такада умер во Франции от последствий COVID-19.