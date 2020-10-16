Экс-муж блогера Софии Стужук скончался из-за коронавируса

Дмитрий Стужук, бывший муж украинского блогера Софии Стужук, скончался не приходя в сознание. Ранее у него диагностировали COVID-19.
Димы больше нет с нами. Его сердце не выдержало, — написала София в Instagram.
34-летний мужчина почувствовал недомогание ещё во время отдыха в Турции. У него появились редкий кашель, проблемы с дыханием, но температуры не было. Вернувшись домой, Дмитрий сдал тест на коронавирус. Он
Сегодня ночью Дмитрий пережил клиническую смерть и впал в кому. Родные надеялись, что Стужук вскоре придёт в сознание, однако спустя несколько часов он скончался. У него осталось трое детей.
София Стужук прославилась скандальными родами в прямом эфире. Все её трое детей появились на свет в домашнем бассейне.
4 октября NEWS.ru писал, что японский дизайнер и модельер Кендзо Такада умер во Франции от последствий COVID-19.