Муж Анны Хилькевич сломал актрисе нос в новогоднюю ночь

https://static.news.ru/photo/5814efba-4d0e-11eb-a789-fa163e074e61_660.jpg Анна Хилькевич Фото: annakhilkevich/instagram.com

Российская актриса Анна Хилькевич получила перелом носа в новогоднюю ночь. Об этом она сообщила в социальной сети.

Инцидент произошёл, когда артистка пыталась снять танец мужа с дочкой, но опустилась слишком низко.

Вот в кадр входят танцующие ноги. Тут муж случайно попадает ногой по телефону, который вылетает у меня из рук и летит чётко мне в нос, — написала в Instagram Хилькевич.

После праздника она решила обратиться к врачам. Рентген показал перелом носа без смещения. Артистка подчеркнула, что это было «самое эпичное 31 декабря» в её жизни. Теперь ей придётся две недели спать на спине. Врачи запретили ей кататься на тюбингах и коньках.

Поклонники звезды сериала «Универ» пожелали девушке скорейшего выздоровления. По их словам, она прекрасна даже с этой травмой.

Ранее телеведущую и блогера Регину Тодоренко, улетевшую отдыхать на Бали вместе с семьёй, экстренно госпитализировали из-за травмы ноги. На Бали ведущая занимается с инструктором, осваивая сёрфинг. Пытаясь поймать волну, она серьёзно поранила ногу. Она добавила, что из-за падения получила также сильный удар доской и теперь у неё в синяках руки и ноги. Ушибы оказались не такими уж и безобидными, поэтому девушке пришлось срочно обратиться за медицинской помощью. В социальной сети она показала, в каком состоянии находится в госпитале: знаменитость лежит на каталке, а рядом с ней находится муж — певец Влад Топалов, писал NEWS.ru.