«Мурашки по коже»: музкритик назвал самую мощную песню Пугачевой Критик Бабичев назвал недооцененной песню Пугачевой «Примадонна»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Песня «Примадонна», исполненная Аллой Пугачевой на Евровидении в 1997 году, оказалась недооцененной публикой, заявил в разговоре с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По словам эксперта, особенно ее не приняли в Европе, поэтому у артистки оказался такой низкий результат по итогам конкурса — 15-е место.

Что касается песен Пугачевой, которые прям-таки мощные, то как эксперт по Евровидению прежде всего не могу не назвать песню «Примадонна». Понятно, что она, мне кажется, не была принята, особенно зрителями в Европе, оттого и такой низкий результат. Но мне кажется, в плане песни, музыки, развития, кульминации, смех во время исполнения не наигранный — точное попадание в образ Примадонны, с чего все и пошло, почему ее стали так называть, — сказал Бабичев.

По словам критика, эта композиция является автобиографической. В номере для Евровидения все внимание было на Пугачевой, хотя на фоне была группа бэк-вокала из пяти человек. Бабичев назвал это выступление идеальным.

В каком-то смысле это и автобиографическая песня, до сих пор мурашки по коже — она одна на сцене, никаких номеров, слушается свежо. Есть одна певица, есть много бэк-вокала, что нормально абсолютно, особенно за рубежом. Когда пять человек на бэке, но все внимание на исполнителя, на вокал, актерский отыгрыш. Это было идеальное выступление, — заключил критик.

Ранее писатель Виктор Шендерович (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что Пугачева могла бы стать президентом России, и назвал ее символом свободы в стране. По его мнению, артистка является олицетворением мира и единения миллионов россиян, какими когда-то были Владимир Высоцкий и Михаил Жванецкий.