https://static.news.ru/photo/cceebc40-6de3-11ea-a3eb-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Агата Муцениеце подтвердила своё намерение развестись с Павлом Прилучным, с которым прожила девять лет.

В интервью для YouTube-канала PEOPLETALK TV артистка рассказала о подробностях случившегося. По её словам, они перестали понимать друг друга.

Брак для меня — святая вещь. Я бы никогда не стала пиариться на этой теме. Видимо, наш союз пришёл к тому, что нам надо разойтись. Мы перестали друг друга понимать. Это не приносит столько счастья, сколько раньше, — для меня это показатель. Он не понимает меня. Я не понимаю его. Мы не можем найти общий язык, — сказала Муцениеце.

Актриса добавила, что они решили расстаться полюбовно, пока ещё находятся в хороших отношениях, чтобы остаться «нормальными родителями для своих детей». Она также намекнула, что причиной развода стал сам Прилучный.

Если кому-то нужно идти к психологу, то это ему. И пускай он сам разберётся в этом всём, что он накотовасил, и дальше я уже буду с ним разговаривать. Да и я уже не хочу спасать этот брак, не вижу больше смысла, — добавила артистка.

Ранее в СМИ появлялись слухи, что Прилучный поднимает на жену руку. Сообщалось, что актёр поругался со своей женой в подмосковном посёлке Трувиль, избил её и запер в доме. Приехавшие на вызов сотрудники полиции предложили написать заявление и зафиксировать побои, однако актриса отказалась от предложения полицейских и от госпитализации, на которой настаивали сотрудники скорой помощи, писал NEWS.ru.