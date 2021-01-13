Моргенштерна хотят засудить за плагиат

Рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) обвинили в нарушении авторских прав, исковое заявление поступило в Кировский районный суд Уфы.
Об этом РБК
Адвокат Тимур Валиуллин пояснил, что в последние годы иски подобного рода к российским звёздам подаются достаточно часто.
Они в основном подаются ради пиара к известным исполнителям, поэтому зачастую остаются без удовлетворения. Суд назначит экспертизу, специалисты установят, есть ли схожесть в композициях, и по временному отрезку установят, кто раньше создал произведение, — отметил юрист.
Уфимский суд пока не принял иск к Моргенштерну в производство.
Как передавал NEWS.ru, Моргенштерн отмечал Новый год в компании немецкого музыканта Тилля Линдеманна и Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash.