Моргенштерна хотят засудить за плагиат

https://static.news.ru/photo/72e4ea52-558d-11eb-b388-fa163e074e61_660.jpg Алишер Валеев Фото: vk.com/morgenshtern

Рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) обвинили в нарушении авторских прав, исковое заявление поступило в Кировский районный суд Уфы.

Об этом РБК рассказала начальник общего отдела суда Анжелла Сафиуллина. По её словам, истец требует признать незаконным использование рэпером некоего музыкального произведения, авторство которого инициатор иска приписывает себе. О каком именно произведении идёт речь, собеседница издания не сообщила, личность истца также не раскрывается.

Адвокат Тимур Валиуллин пояснил, что в последние годы иски подобного рода к российским звёздам подаются достаточно часто.

Они в основном подаются ради пиара к известным исполнителям, поэтому зачастую остаются без удовлетворения. Суд назначит экспертизу, специалисты установят, есть ли схожесть в композициях, и по временному отрезку установят, кто раньше создал произведение, — отметил юрист.

Уфимский суд пока не принял иск к Моргенштерну в производство.

Как передавал NEWS.ru, Моргенштерн отмечал Новый год в компании немецкого музыканта Тилля Линдеманна и Андрея Ширмана, более известного как DJ Smash.