Моргенштерн пожертвовал 10 млн рублей на лечение трёхлетнего ребёнка

Российский рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, пожертвовал свыше 10 млн рублей на лечение трёхлетнего ребёнка Ильи Худобы из города Тимашёвск Краснодарского края. Музыкант выложил отчёты о переводах на своей странице в социальной сети Instagram.
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Илья страдает тяжёлым недугом — спинальной мышечной атрофией второго типа и нуждается в уколе дорогого препарата «Золгенсма». Его стоимость около 168 млн рублей. Инъекции можно делать только тем, чей вес не превышает 13,5 кг — до этой отметки ребёнку осталось около 150 граммов.
В апреле Моргенштерн пожертвовал башкирскому фонду помощи детям-сиротам «Наши дети» 666 666 рублей. Музыкант направил деньги в рамках акции «День заботы». Это было крупнейшее пожертвование от частного лица за всю историю существования проекта.