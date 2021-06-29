Моргенштерн пожертвовал 10 млн рублей на лечение трёхлетнего ребёнка

Российский рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, пожертвовал свыше 10 млн рублей на лечение трёхлетнего ребёнка Ильи Худобы из города Тимашёвск Краснодарского края. Музыкант выложил отчёты о переводах на своей странице в социальной сети Instagram.

Исполнитель запустил челлендж, призвавший помочь мальчику, и сам перечислял крупные суммы, например 6 666 666 рублей, до этого — 1 млн и 3 млн. Его поддержали известные блогеры — Давид Манукян (200 тысяч рублей), Даня Милохин, Валя Карнавал, Егор Шип и Приятный Эльдар.

Илья страдает тяжёлым недугом — спинальной мышечной атрофией второго типа и нуждается в уколе дорогого препарата «Золгенсма». Его стоимость около 168 млн рублей. Инъекции можно делать только тем, чей вес не превышает 13,5 кг — до этой отметки ребёнку осталось около 150 граммов.

В апреле Моргенштерн пожертвовал башкирскому фонду помощи детям-сиротам «Наши дети» 666 666 рублей. Музыкант направил деньги в рамках акции «День заботы». Это было крупнейшее пожертвование от частного лица за всю историю существования проекта.