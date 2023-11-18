Моргенштерн, Блиновская: звезды, чья жизнь изменилась после интервью Собчак После интервью журналистке концерты рэпера отменили в ОАЭ и грозят депортацией

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Российского рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) внесли в черный список артистов в ОАЭ и могут депортировать из страны, пишет Telegram-канал «Светские хроники». По сведению источника, проблемы у музыканта начались после интервью Ксении Собчак, в котором он рассказал, как ловко обходит законы и ограничения в Эмиратах. Сначала у Моргенштерна отменили концерт в клубе Billionare, позже запретили продавать билеты на свои выступления в стране. У кого еще из известных людей кардинально изменилась жизнь после интервью с Собчак — в материале NEWS.ru.

О чем сказал Моргенштерн в интервью Собчак в 2021 году

Неприятности Моргенштерна начались в 2021 году после того, как в интервью Собчак в программе «Осторожно, Собчак» он сообщил, что не понимает, зачем в России ежегодно празднуют День Победы. По мнению музыканта, необходимо достигать прогресса в IT и в космической отрасли. Он также заявил, что «стране нечем гордиться».

После выхода интервью депутат Госдумы Виталий Милонов возмутился высказываниями рэпера, сравнив исполнителя с «фашистом», «хрюкающим животным» и «вонючей крысой». Он заявил, что Моргенштерн прекрасно разбирается в похоти, деньгах и удовольствиях. Однако в остальном рэпер — человек недалекий и является «представителем той маленькой прослойки нашего населения, которые стали подобны животным».

Слова Моргенштерна о 9 Мая также возмутили россиян. Согласно опросу ВЦИОМа, посвященному высказываниям рэпера о праздновании Дня Победы, выяснилось, что каждый пятый опрошенный не знает артиста, каждый четвертый слышал несколько его композиций, а 68% россиян выразили несогласие с мнением музыканта о том, что на празднование 9 Мая в РФ тратится слишком много денег.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Моргенштерн

Почему Моргенштерн уехал из России в 2021 году

В ноябре 2021 года глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, выступая на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», заявил, что Моргенштерн, по сути, «торгует наркотиками» через соцсети. После этого рэпер спешно покинул Россию через Смоленск, сев в поезд до Минска. Артист перебрался в Дубай вместе с супругой Диларой и охранниками.

Сначала рэпер перенес на весну концерт в Москве, запланированный на 26 ноября, сославшись на пандемию коронавируса. Однако позже выступление было отменено.

В феврале 2022 года стало известно, что возвращаться в Россию Моргенштерн не планирует. Информацию о переезде исполнителя в Дубай на ПМЖ подтвердили представитель международной компании Premium Dubai, помогающей VIP-россиянам с отдыхом, оформлением необходимых документов и обустройством в Дубае, и брат Моргенштерна Максим, который пишет музыку и снимает клипы под фамилией Штерн. Родственник рэпера сообщил, что он уже распродал почти все имущество и бизнес в России и приобрел дом на берегу Персидского залива.

Ксения Собчак заступилась за музыканта в своем Telegram-канале, заявив, что его слова не должны быть предметом разбирательства на уровне Следственного комитета. По ее мнению, непонимание исполнителем сути и формы празднования Дня Победы не должно служить поводом для травли и шума вокруг его высказывания. Собчак отметила, что 23-летний Моргенштерн является представителем другого поколения, поэтому «не может воспринимать эмоционально то, что произошло 76 лет назад».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Какие проблемы начались у Моргенштерна после второго интервью Собчак

В 2023 году проживающий в Дубае Моргенштерн дал второе интервью-реванш Ксении Собчак, в котором заявил, что скучает по России и мечтает вернуться. Журналистка и рэпер планировали продать билеты на свое «свидание» по цене от 25 тысяч до 100 тысяч рублей, однако их не раскупили.

Позже Моргенштерн предположил, что Собчак может быть тайным агентом спецслужб. По его словам, телеведущая пообещала ему хорошие заработки на родине. Рэпер также отметил, что журналистка попросила его передать приглашение о возвращении в Россию другим уехавшим артистам.

Спустя несколько дней после второго интервью Собчак концерты Моргенштерна в Дубае были отменены по неизвестным причинам. Появились сообщения, что правительство ОАЭ внесло российского исполнителя в черный список из-за статуса иноагента в РФ и нарушения местных законов. Это могло произойти после слов Моргенштерна о том, как он обходит местные законы и запреты. Также стало известно, что артисту запретили впредь продавать билеты на свои выступления и рекламировать их.

Затем Моргенштерна оштрафовали в России на 40 тысяч рублей за то, что он не отправил в Минюст РФ отчет о своих доходах и расходах, как это обязаны делать иноагенты. Адвокат рэпера просил Савеловский суд Москвы проявить снисхождение к артисту. Но судья своего решения не изменил.

Почему Волочкова назвала съемку с Собчак бесчеловечной

В 2019 году балерина Анастасия Волочкова назвала свое интервью с Ксенией Собчак бессовестным и бесчеловечным. Артистка заявила, что долго не могла «отойти» от съемки в своем доме, во время которой Собчак без разрешения открывала ее шкафы и тумбочки в спальне, а также установила скрытые камеры в ее бане. По словам балерины, Собчак завидует ее карьере, фигуре и популярности у мужчин. Волочкова отметила, что после разговора с журналисткой окончательно в ней разочаровалась.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Волочкова

Как солистка «Тату» опозорилась на интервью Собчак

В июне 2021 года Ксения Собчак во время интервью обманула экс-солистку популярной группы «Тату» Юлию Волкову, которая собиралась баллотироваться в Госдуму от «Единой России». Телеведущая спросила у певицы, что она думает по поводу «закона Димы Яковлева». Артистка попыталась уйти от ответа, заявив, что «пока не готова обсуждать законы».



После этого Собчак спросила Волкову, знает ли она вообще, о чем этот закон. Когда певица переспросила, телеведущая сообщила, что он связан с игрой в футбол во дворе. Якобы согласно «закону Димы Яковлева», нельзя играть в футбол в маленьких городах, если рядом есть проезжая часть. Пересказав «содержание» закона, Собчак спросила экс-солистку «Тату», согласна ли она с этим. Исполнительница сказала «да», после чего столкнулась с критикой зрителей и поклонников.

За что супруга миллиардера Шамалова подала на Собчак заявление в прокуратуру

В ноябре 2021 года жена российского миллиардера Кирилла Шамалова Жанна обвинила Собчак в разглашении врачебной тайны в ходе их интервью. Бизнесвумен подала на телеведущую заявление в прокуратуру.

Собчак в ходе своей программы показала документы с информацией о биоматериале, который был использован для зачатия ребенка Шамаловых. Кроме того, экс-ведущая «Дома-2» опубликовала запись разговора Жанны с директором фирмы по суррогатному материнству Ильей Подольским. Шамалова подчеркнула, что ее разговор с ним не записывался. Она не понимает, кто мог предоставить скандальной звезде эти материалы.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Кирилл Шамалов

Почему экс-футболисту Савину грозило уголовное дело после интервью Собчак

В 2023 году правоохранительные органы провели проверку в отношении экс-футболиста, блогера и владельца клуба «КраСава» Евгения Савина по статье о дискредитации Вооруженных сил России после его интервью Ксении Собчак.

Спортсмену грозило уголовное дело и лишение свободы на срок до пяти лет. Также депутат Госдумы Роман Терюшков попросил правоохранительные органы возбудить дело против Савина о разглашении гостайны.

Почему после интервью Собчак Панина проверяла Генпрокуратура

В августе 2023 года актер Алексей Панин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) дал скандальное интервью Ксении Собчак, в котором призывал к терроризму и вооруженному восстанию в России, а также оправдывал теракты в Крыму. После выхода видео глава Федерального проекта по безопасности и противодействию коррупции Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой проверить слова Панина на публичное оправдание терроризма.

Через месяц после выхода интервью Панин попал в вытрезвитель в Эстонии из-за того, что пытался ворваться в чужой дом. Сотрудники полиции задержали актера после того, как он устроил дебош и испражнился на газон.

В ноябре 2023 года Панин сообщил, что три года работал на Госдепартамент США, после чего получил американский паспорт. По информации СМИ, актер переехал в Калифорнию и не собирается возвращаться после скандала в Европе.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Алексей Панин

Как Блиновская оказалась под домашним арестом после интервью Собчак

Автор «Марафона желаний» Елена Блиновская дала интервью Собчак осенью 2022 года, рассказав о высоких доходах и крупных тратах. В апреле 2023 года блогера задержали в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в размере 918 млн рублей. По данным следствия, Блиновская получала доходы от реализации в Сети учебных курсов и тренинг-марафонов и была задержана при попытке уехать из России на арендованном автомобиле. Сейчас Елена находится под домашним арестом.

24 октября Следственный комитет России назначил новую налоговую проверку в отношении блогера Елены Блиновской. Автору марафонов желаний на три месяца продлили домашний арест.

В рамках дела арестованы 50 банковских счетов Блиновской, коллекционные золотые монеты, а также около 100 млн рублей в различной валюте.

Адвокат Елены Наталия Сальникова в августе рассказала, что на активы и имущество ряда компаний, связанных с предпринимательницей, наложен арест на общую сумму 64 млрд рублей. По словам юриста, ее клиентка вернула уже около 30 млн неуплаченных налогов.

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