Шоу-бизнес

Монеточка похвасталась своим новым хобби

18:43, 12 июля 2020
Фото: vk.com/lisamonetka

Российская певица Монеточка рассказала подписчикам о своём новом хобби. Девушка собирает модели динозавров, играя в конструктор.

Динозавры – разрыв моего сердца. Все мои полки превращены в музей палеонтологии, все мои руки заняты полезным и интересным делом, все мои гости ходят по дому как мышеньки, боясь наступить на кубик, одни плюсы, — написала Монеточка на своей странице в Instagram.

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Некоторые подписчики одобрительно отнеслись к увлечению молодой певицы.

 Лиза + лего + динозавры = счастье, — написала одна из поклонников девушки.

Кое-кто заявил, что вместо сборки конструктора Монеточке лучше заняться музыкой, ведь это у девушки получается лучше всего.

Нет бы песни сочинять новые, ты в игрушки играешь, — отметили в комментариях.

NEWS.ru писал, что Монеточка своеобразно поздравила себя с 22-летием, выпустив в день рождения песню. Она опубликовала видеозапись, на которой под аккомпанемент пианино исполняет собственную композицию «22 вещи о жизни, которые я узнала за 22 года».

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