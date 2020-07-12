Монеточка похвасталась своим новым хобби

https://static.news.ru/photo/09e80830-c457-11ea-b93b-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/lisamonetka

Российская певица Монеточка рассказала подписчикам о своём новом хобби. Девушка собирает модели динозавров, играя в конструктор.

Динозавры – разрыв моего сердца. Все мои полки превращены в музей палеонтологии, все мои руки заняты полезным и интересным делом, все мои гости ходят по дому как мышеньки, боясь наступить на кубик, одни плюсы, — написала Монеточка на своей странице в Instagram.

Некоторые подписчики одобрительно отнеслись к увлечению молодой певицы.

Лиза + лего + динозавры = счастье, — написала одна из поклонников девушки.

Кое-кто заявил, что вместо сборки конструктора Монеточке лучше заняться музыкой, ведь это у девушки получается лучше всего.

Нет бы песни сочинять новые, ты в игрушки играешь, — отметили в комментариях.

NEWS.ru писал, что Монеточка своеобразно поздравила себя с 22-летием, выпустив в день рождения песню. Она опубликовала видеозапись, на которой под аккомпанемент пианино исполняет собственную композицию «22 вещи о жизни, которые я узнала за 22 года».