«Молодые и сексуальные»: продюсер раскрыл секрет успеха группы «На-На» Продюсер Рудченко: имидж красивых мальчиков цеплял поклонниц группы «На-На»

Фото: Николай Малышев/ТАСС

Группа «На-На»

Группа «На-На» выступала в период бешеной популярности бойз-бендов, когда по всему миру пели «молодые и сексуальные мальчики», рассказал NEWS.ru продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его словам, их имидж и незатейливые попсовые песни про девушек цепляли российскую аудиторию.

Популярность группы «На-На» связана со временем. На тот момент было время бойз-бендов. Они были популярны во всем мире. Молодые и сексуальные мальчики. Их имидж и незатейливые легкие попсовые песни, в основном про девчонок, цепляли нашу аудиторию. Это и есть фактор успеха «На-На», — отметил Рудченко.

Ранее первый солист «На-На» Валерий Юрин рассказал, что продюсер Бари Алибасов использовал двойников группы, чтобы больше на них заработать. По его словам, продюсер отправлял на гастроли одновременно два музыкальных коллектива.

Рудченко не исключил, что Алибасов вполне мог действовать по схеме продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. По его мнению, это могло происходить в начале творческого пути коллектива, когда еще не все знали солистов в лицо. Рудченко отметил, что в группе гораздо проще использовать несколько составов, в отличие от сольных исполнителей.