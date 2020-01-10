https://static.news.ru/photo/d08e9104-338c-11ea-8ec1-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Новая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова не исключила, что сможет подарить избраннику пятерых наследников. Об этом она заявила пользователю, прокомментировавшему её пост в Instagram.

Татьяна! Роди пятерых детей Петросяну! — написал один из подписчиков.

Пять? Спасибо! Будем стараться, — ответила Брухунова.

В начале декабря Евгений Петросян женился в пятый раз. На этот раз его невестой стала 29-летняя девушка, работавшая его помощницей. О регистрации их брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Новоиспечённая супруга устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

Изменения в личной жизни юмориста обсуждали в недавнем выпуске программы «Пусть говорят» на Первом канале. Поклонники звёздной пары заметили, что Брухунова в соцсетях следит за новостями о воспитании детей и подписана на блог элитного перинатального центра. При этом Евгений Петросян дал знать, что не намерен заводить общих детей с молодой женой. Как рассказал его друг Георгий Терехов, об этом сам шоумен заявил в их личной беседе. На прямой вопрос о детях 74-летний юморист лишь отмахнулся, писал NEWS.ru.