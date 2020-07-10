Молодая жена Евгения Петросяна рассказала о своём отношении к браку

https://static.news.ru/photo/b9b179c0-c292-11ea-a75e-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Татьяна Брухунова, молодая жена юмориста Евгения Петросяна, на официальной странице в социальной сети рассказала о своём отношении к браку и созданию семьи.

Она начала с того, что не понимает понятия «вторая половинка». Какая может быть половинка, вопрошает девушка, когда она — самодостаточный и цельный человек. Брухунова уверена, что для создания семьи необходимо участие в этом процессе двух взрослых и самодостаточных людей.

Жена Петросяна рассказала, что недавно ей пришло сообщение от одной из подписчиц. Пользовательница жаловалась на поведение мужа. Он, мол, требует, чтобы супруга сидела дома вопреки её собственным желаниям. Брухунова посетовала на наличие в обществе таких «ортодоксов» и заявила, что лично с ней «этот номер не пройдёт». Не для того она получила высшее образование и вкладывает в себя усилия каждый день, чтобы сидеть в четырёх стенах.

Я дорожу своим внутренним миром, желаниями и не хочу превращаться в наседку, которая через пять лет даже собственным детям будет неинтересна, так как их кругозор станет шире, чем её познания на момент «заточения», — поделилась мыслями супруга артиста.

Также девушка рассказала, каким она видит по-настоящему любящего человека.

Он приложит максимум усилий, чтобы ты реализовалась не только как мать, но и как профессионал, как красивая женщина, — написала она в Instagram.

В начале декабря Петросян женился в пятый раз. На этот раз его невестой стала 29-летняя девушка, работавшая его помощницей. О регистрации их брака рассказал друг комика. Но молодожёны и сами дали знать об этом различными намёками в соцсетях. Новоиспечённая супруга устроила в личном блоге целую фотосессию, посвящённую своему новому статусу. Снимки свадебного букета из белых пионов и обручального кольца занимают главное место в этом ряду.

Как ранее писал NEWS.ru, супруга Петросяна впервые прокомментировала слухи о том, что у неё родился ребёнок от 74-летнего юмориста.