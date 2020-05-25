Моисеев рассказал о заботе и волнении со стороны Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/945237fe-9f1b-11ea-82c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российский певец и танцор Борис Моисеев, переживший инсульт десять лет назад, в разговоре с журналистами рассказал об отношениях с исполнительницей Аллой Пугачёвой. По словам шоумена, Примадонна регулярно звонит ему и справляется о его здоровье.

Как отметил Моисеев, каждое лето он привык отдыхать в Юрмале в собственной квартире. Там, в Латвии, танцор часто видится с Пугачёвой и её мужем — артистом Максимом Галкиным.

Но даже без возможности увидеться лично Примадонна часто звонит Моисееву.

Волнуется за меня. Говорит: «Рада, что у тебя всё хорошо, потому что периодически читаю всякую чушь про тебя, надо было услышать твой голос, удостовериться, что у тебя всё хорошо, ты умница, ты молодец, мы тебя любим», — приводит слова певца «МК».

Как ранее писал NEWS.ru, Моисеев заявил, что информация о его плачевном состоянии не соответствует действительности.

По словам Моисеева, его самоизоляции началась раньше, чем у других россиян. Во всём виноват инсульт. Но сейчас представитель отечественного шоу-бизнеса ведёт привычный образ жизни, но без гастролей.