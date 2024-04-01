«Могу пойти под мост к бомжам»: профессор Лебединский обанкротился в США Переехавший в США певец Алексей Лебединский попросил денег у подписчиков

Фото: Социальные сети

Алексей Лебединский

55-летний певец Алексей Лебединский (Профессор Лебединский), известный по исполнению композиции «Я убью тебя, лодочник!», в блоге в Facebook (деятельность в РФ запрещена) сообщил о своем банкротстве в США. Он признался, что последние месяцы живет на пожертвования подписчиков, которых хватает лишь на оплату интернета и электричества. Лебединский предположил, что скоро может пойти жить к бомжам под мост.

В прошлом месяце мне пришлось опять просить в долг. Теперь ваша очередь помочь мне, если есть возможность. Я буду в конце каждого месяца напоминать о том, что мне как-то надо дожить эту <...> жизнь. Я не хожу в рестораны и кафе, я даже не делаю себе зубы, которые давно разваливаются. Я могу реально пойти под мост к бомжам, — поделился Лебединский.

В 2014 году Лебединский уехал из России в США по политическим мотивам, после чего выпустил песню «Ватники», а затем высказался в поддержку Украины. Он часто вступал с критикой россиян и российской власти. После Лебединский заявил о своей депрессии и нехватке денег, перестал выходить из дома и сообщил, что умирает, попросив поклонников поддерживать его донатами.

В 2019 году Лебединский заявил, что граждане России завидуют жителям Украины из-за честных и демократических выборов президента страны. Звезда 90-х сообщил, что украинцы более свободны, потому что «их никто не зомбировал».

Лебединский предположил, что восстановление дружественных отношений стран возможно, если Россия попросит прощения у украинского народа.