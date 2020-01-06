https://static.news.ru/photo/1ab58354-3249-11ea-a9dd-fa163e074e61_660.jpg Антуан Арно и Наталья Водянова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская супермодель Наталья Водянова переехала в новую квартиру в элитном районе Парижа.

В начале года девушка получила предложение руки и сердца от своего гражданского мужа Антуана Арно. Вероятно, это событие пара решила отметить покупкой недвижимости в центре французской столицы.

Рождественское предзнаменование как раз совпало с нашим переездом в новый дом: в ёлке совершенно случайно обнаружилось гнёздышко, и я верю, оно предвещает всё хорошее, что случится в нашем семейном гнёздышке, — цитирует Водянову StarHit.

Девушка также пожелала всем фанатам рождественских чудес и счастья. Поклонники поблагодарили супермодель в комментариях и отметили красоту обстановки в доме.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники раскритиковали живот Водяновой после пяти родов.