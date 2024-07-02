«Мне больно»: Кушанашвили сообщил о проблемах после операции Кушанашвили после операции пообещал «выиграть cхватку с болезнью»

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Телеведущий Отар Кушанашвили записал голосовое сообщение из больницы, сообщив, что скоро «выиграет схватку с болезнью» и вернется к привычной жизни, передает Telegram-канал «Ну и Ладненько». Он попросил не жалеть его, а также признался, что испытывает сильную боль после операции. Также Кушанашвили рассказал, что смотрит в больнице чемпионат Европы по футболу и назвал Дмитрия Тарасова и рэпера T-Killah братьями, не бросившими его в трудную минуту.

Продолжаю триумфальное восстановление к изумлению светил в мире медицины. При той боли, которую я испытываю, и при той неимоверной дисциплине, которую я выказываю, к изумлению профессоров даже Бостонского университета я следил за драмой, превратившейся потом в триумф Роналдо. Таков и я. Несмотря на боли, а мне больно, не надо говорить про геройство. Я выиграю схватку с болезнью и вернусь. Люблю. Аминь, — заявил Кушанашвили.

Ранее Mash сообщил, что Кушанашвили предстоит перенести еще две сложные операции. По данным канала, телеведущий уже дважды был на столе хирургов. Как пишет Mash, несмотря на это, он сохраняет позитивный настрой и смог посмотреть матч Грузии против Испании в 1/8 чемпионата Европы по футболу.

По информации Mash, медики регулярно ставят Кушанашвили капельницы, чтобы повысить иммунитет. Как отмечает канал, в ином случае телеведущий может не выдержать две новые операции на ЖКТ.

Также источники из близкого окружения шоумена рассказали Mash, что его состояние оставляет желать лучшего, но он сохраняет боевой настрой. По данным канала, Кушанашвили шутит, ест смеси, пьет компот и даже может садиться без посторонней помощи, хотя быстро устает.