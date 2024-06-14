Митя Фомин рассказал, как относится к сталкингу со стороны фанатов Певец Фомин рассказал, что когда-то боялся фанатов-преследователей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Митя Фомин

Певец Митя Фомин во время премии МУЗ-ТВ рассказал, что сталкивался со сталкингом со стороны фанатов. По его словам, фанаты-преследователи пугали его до определенного времени, однако он продолжал дальше жить своей жизнью, передает корреспондент NEWS.ru.

До поры до времени [было страшно]. Потому что, если вдруг тебе человек пишет, что сегодня он или она тебя видела выходящим из подъезда твоего же дома в определенной одежде, ты понимаешь, что это серьезно, что человек за тобой следит, а что у нее на уме, не знаю, — сказал артист.

Ранее сообщалось, что блогер Карина Кросс, приехавшая на карете на красную дорожку премии МУЗ-ТВ, предложила ведущей Лере Кудрявцевой съесть «молодильное яблоко». Девушка представилась ведьмой из сказки и отдала фрукт Кудрявцевой. Также Кросс анонсировала совместный трек с коллегой Романом Каграмановым. На красной дорожке блогер отметила, что открыта к сотрудничеству и ждет предложений в «директ».

До этого Карина Кросс заявила, что нет секрета успешной передачи. Так она ответила на вопрос, получится ли у «Новой Фабрики звезд» стать популярным шоу. По словам исполнительницы, все зависит от артистов, которые придут на проект, и их харизмы.