Митя Фомин рассказал, что думает об Анастасии Ивлеевой Митя Фомин: Ивлеева копит силы для возвращения

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Митя Фомин

Российский певец Митя Фомин на Премии МУЗ-ТВ выразил мнение, что блогер Анастасия Ивлеева после «голой» вечеринки накапливает в себе силы для возвращения к светским мероприятиям. По словам исполнителя, которые приводит корреспондент NEWS.ru, у звезды на это есть свои причины.

Я думаю, у нее на это свои причины. Мне сложно говорить за другого человека, я предпочитаю этого не делать. Но она, вероятно, накапливает в себе силы и мудрость, чтобы выйти и сказать что-то еще этому миру, — отметил Фомин.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета Ивлеевой. По предварительным данным, причиной стала ее задолженность перед налоговой, которая превысила сумму в 11,3 млн рублей.

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что Ивлеева может попытаться обжаловать наложение ареста на счета, погасить задолженность или оспорить ее размер. Эксперт подчеркнул, что, если неправомерность ареста будет доказана, его могут снять. При этом он предупредил, что при таком сценарии существуют определенные риски.

Также певица Юлия Савичева, посетившая красную дорожку на Премии МУЗ-ТВ, рассказала о совместном треке с певцом Григорием Лепсом. По словам исполнительницы, Лепс сам позвонил ей, а она «прыгала от счастья» от предложения.