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Мисс Москва Оксана Воеводина впервые показала фотографии подросшего сына. Наследнику экс-короля Малайзии исполнилось чуть более трёх месяцев,и теперь его всё сложнее носить на руках. Молодая мама написала об этом на своей странице в Instagram .

Чуть больше, чем три месяца назад, Леон все ещё жил у меня в животе. А теперь он весит 6750 гр и руки начинают уставать его носить по-долгу. Детки растут и меняются очень быстро, - призналась девушка.

Экс-жена Мухаммада V отметила, что родители должны проводить с детьми как можно времени, ведь в суете жизни порой можно упустить важные и весьма ценные вещи, такие, как первая улыбка, первый смех, первые шаги.

Тем временем подписчиков Воеводиной продолжает волновать вопрос о будущем её сына. Они обеспокоены, что россиянка может остаться с ребёнком одна, лишившись какой-либо материальной помощи от отца ребёнка.

Ранее скандальный развод победительницы конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» с экс-королём Малайзии прокомментировала старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Елена Фомичева. По её словам, Оксане повезло, что она родила своего первенца Леона в России, а не в Малайзии, так как сыновей при разводе в этой мусульманской стране обязательно отдают на воспитание отцу. Она также отметила, что если Мухаммад V решит платить алименты на сына, то это станет исключительно его доброй волей, а не обязанностью, писал News.ru.