Мисс Москва Оксана Воеводина впервые показала фотографии подросшего сына. Наследнику экс-короля Малайзии исполнилось чуть более трёх месяцев,и теперь его всё сложнее носить на руках. Молодая мама написала об этом на своей странице в Instagram.

Чуть больше, чем три месяца назад, Леон все ещё жил у меня в животе. А теперь он весит 6750 гр и руки начинают уставать его носить по-долгу. Детки растут и меняются очень быстро, - призналась девушка.

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A little bit more than three months ago, Leon was still living in my stomach. And now his weight is 6,750 grams and my hands get tired to carry him for a long time... Children grow and change very quickly. Therefore, up to one year, there is a tradition to celebrate their birthdays every month. I believe that in such moments, parents should spend as much time with their baby as possible so they don’t miss such valuable moments as the first smile, the first laugh, the first word, the first steps ... Чуть больше, чем три месяца назад, Леон все ещё жил у меня в животе. А теперь он весит 6750 гр и руки начинают уставать его носить по-долгу. Детки растут и меняются очень быстро. Поэтому до одного года принято отмечать дни рождения каждый месяц. Я считаю, что в такой момент, родители должны проводить со своим малышом как можно больше времени, чтобы не упустить такие ценные моменты, как первая улыбка, первый смех, первый самостоятельный поворот, первые шаги... Photo by: @veraundritzphotography

Публикация от Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)

Экс-жена Мухаммада V отметила, что родители должны проводить с детьми как можно времени, ведь в суете жизни порой можно упустить важные и весьма ценные вещи, такие, как первая улыбка, первый смех, первые шаги.

Тем временем подписчиков Воеводиной продолжает волновать вопрос о будущем её сына. Они обеспокоены, что россиянка может остаться с ребёнком одна, лишившись какой-либо материальной помощи от отца ребёнка.

Ранее скандальный развод победительницы конкурса красоты «Мисс Москва — 2015» с экс-королём Малайзии прокомментировала старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Елена Фомичева. По её словам, Оксане повезло, что она родила своего первенца Леона в России, а не в Малайзии, так как сыновей при разводе в этой мусульманской стране обязательно отдают на воспитание отцу. Она также отметила, что если Мухаммад V решит платить алименты на сына, то это станет исключительно его доброй волей, а не обязанностью, писал News.ru.

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