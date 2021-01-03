Лена Миро посмеялась над Новым годом Айзы Анохиной с бывшими мужьями

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Известный блогер Лена Миро высмеяла модель Айзу Долматову за её новогоднюю вечеринку. Последняя пригласила своих бывших мужей — рэпера Гуфа (Алексея Долматова) и предпринимателя Дмитрия Анохина — провести время с их общими детьми.

По мнению публициста, в Айзе нет ничего — «ни таланта, ни внешности» — при этом девушка умудряется «провоцировать какие-нибудь скандалы». Миро назвала Новый год Айзы «традициями «Дома-2» — якобы та пожелала покрасоваться и пригласила как можно больше своих ухажёров. Кроме того, блогер раскритиковала Айзу за якобы манипулирование экс-возлюбленными с помощью детей, иначе Гуф с Анохиным никогда бы не согласились отметить праздник вместе, написала Миро на своей странице в социальной сети «Живой журнал».