Миро объяснила, почему Арзамасова должна развестись с Авербухом

https://static.news.ru/photo/90b47f92-441d-11eb-a93e-fa163e074e61_660.jpg Фото: liza_arzamasova/instagram.com

Известный блогер Лена Миро отреагировала на свадьбу Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой, призвав последнюю «оттяпать деньжат» и скорее развестись со своим супругом, так как в нынешних условиях у молодой девушки не должно быть потребности выходить замуж за мужчину старше её на 20 лет и целовать «немолодые зубы цвета горчицы».

Лена Миро считает , что в странах с хорошей экономикой молодые девушки выходят замуж за немолодых мужчин вроде Илон Маска или звёзд Голливуда. А вот в странах со слабой экономикой женщины слишком сильно боятся остаться одни и поэтому «по инерции хватаются за мужские штаны».

В странах со слабой экономикой и, как следствие, с нездоровыми взаимоотношениями полов на союз с 25-летней неголодающей женщиной может рассчитывать любой сморчок. От него требуется одно: быть живым, — пишет Миро.

Блогер полагает, что Лиза Арзамасова «не любит себя» хотя бы потому, что любящая себя девушка не будет целоваться «с немолодыми зубами цвета горчицы», пишет «Вечерняя Москва».

Любви до гроба молодым желать не буду. Лучше посоветую Лизе побыстрее развестись, оттяпать у Авербуха деньжат, если получится (на самом деле, нет), и, наконец-то, полюбить себя, — резюмировала блогер.

Как сообщал NEWS.ru, ранее тренер и главный продюсер ледового шоу «Ледниковый период» Илья Авербух впервые высказался о своей женитьбе на актрисе Лизе Арзамасовой. По словам Авербуха, у них с Лизой «наступил большой медовый месяц», который, как он надеется, продлится всю жизнь.

Фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова поженились 20 декабря 2020 года, чем вызвали бурную реакцию общественности. Поклонники как Авербуха, так и Арзамасовой знали об их отношениях, однако разница в возрасте у молодожёнов составляет более 20 лет.