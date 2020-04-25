«Мир должен стать добрее»: Муцениеце ответила на слова Тодоренко о насилии

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Бывшая жена Виталия Гогунского Ирина Маирко призналась, что актёр не хочет вспоминать о дочери и не платит на неё алименты. Кузя из «Универа» хорошо получал за съёмки в этом сериале, но его дочь Милана, по словам жены, не увидела от папы денег.

Маирко добавила, что девочка очень скучает по отцу, но у него даже не хватило времени поздравить её с первым юбилеем — Милане не так давно исполнилось 10 лет. Было счастье,...