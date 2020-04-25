«Мир должен стать добрее»: Муцениеце ответила на слова Тодоренко о насилии

Актриса Агата Муцениеце ответила Регине Тодоренко, которая высказалась о домашнем насилии и упомянула при этом Ольгу Бузову, Дакоту, Оксану Самойлову и Агату Муцениеце.
Ни одно существо на Земле не заслуживает никакого рода насилия. Политика и культура молчания влечёт за собой непоправимые и страшные вещи. Девушки, женщины, мужчины, дети — никто не виноват. Мир должен стать добрее. Я буду верить в любовь, все испытания — это уроки, они помогают нашему становлению, — цитирует артистку Teleprogramma.pro.
Ранее NEWS.ru писал, что Регина Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова.
Журнал Glamour из-за этого инцидента лишил телеведущую звания «Женщина года».