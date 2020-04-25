Шоу-бизнес

«Мир должен стать добрее»: Муцениеце ответила на слова Тодоренко о насилии

12:28, 26 апреля 2020 11
Агата Муцениеце Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Актриса Агата Муцениеце ответила Регине Тодоренко, которая высказалась о домашнем насилии и упомянула при этом Ольгу Бузову, Дакоту, Оксану Самойлову и Агату Муцениеце.

Ни одно существо на Земле не заслуживает никакого рода насилия. Политика и культура молчания влечёт за собой непоправимые и страшные вещи. Девушки, женщины, мужчины, дети — никто не виноват. Мир должен стать добрее. Я буду верить в любовь, все испытания — это уроки, они помогают нашему становлению, — цитирует артистку Teleprogramma.pro.

Ранее NEWS.ru писал, что Регина Тодоренко резко осудила звёзд, которые рассказывают о разводах и домашнем насилии. В частности, комментируя проблемы в семье Агаты Муцениеце, она заявила, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Позднее она попросила прощения за свои слова.

Журнал Glamour из-за этого инцидента лишил телеведущую звания «Женщина года».

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