Милохин потерял 90 млн рублей от Сбербанка после переодевания в платье Милохин сообщил о потере контракта со Сбербанком после своего появления в платье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

21-летний тиктокер Даня Милохин в разговоре с фигуристкой Евгенией Медведевой на ее YouTube-шоу «БеС Комментариев» сообщил, что потерял контракт со Сбербанком на 90 млн рублей в год после того, как появился на музыкальной премии МУЗ-ТВ в женском платье в 2021 году. Блогер заявил, что не сильно расстроился из-за случившегося и не жалеет о своем поступке. Милохин признался, что понимал, какой резонанс вызовет в обществе его образ, и сознательно пошел на это.

А что не так? Это был сценический образ. Я же не ношу платья в жизни. Согласен, что после этого сорвался крупный контракт, но его и не было. Мне же денег не выплатили. То есть по факту я их не терял. Я не жалел, что я их потерял. Ярик (продюсер Милохина Ярослав Андреев. — NEWS.ru) жалел, но на меня не ругался. Это был Сбербанк, он выходил на год на 90 млн рублей. Контракт был в обсуждении и уже почти договорен. Но ничего страшного, — сообщил Милохин.

Милохин также заявил, что люди старшего поколения часто не понимают его, однако никогда не подходят в жизни, чтобы выразить свой негатив.

У них в детстве не было такого. У них в детстве парни не красили ногти, было модно знать, где находится Сахалин... Они пытаются сравнивать свое детство с нашим детством. Но это совсем что-то непохожее. Хейтеров не было, которые говорили бы мне в лицо, что им не нравится, что я делаю. Может, боятся, — сказал блогер.

В том же интервью Милохин не смог ответить на вопрос из школьной программы про остров Сахалин, который ему задала Медведева. Сначала блогер предположил, что это город, а после подсказок фигуристки догадался и ответил, что «Сахалин — это остров». При этом еще сложнее для блогера оказался вопрос, в какой стране находится Сахалин. Недолго думая, Милохин ответил, что в Канаде.