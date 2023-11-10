Милохин не смог ответить на вопрос из школьной программы Милохин в интервью Медведевой не ответил, что такое Сахалин и где он находится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фигуристка Евгения Медведева и блогер, рэп-исполнитель Даня Милохин

Блогер Даня Милохин не смог ответить на вопрос из школьной программы про остров Сахалин. С такой задачей он столкнулся в рамках шоу «БеС Комментариев», опубликованного на YouTube-канале фигуристки Евгении Медведевой.

Сахалин? Честно, нет [не знаю]. Но если прям думать... Что такое Сахалин? Это город, — ответил Милохин.

После этого фигуристка начала давать подсказки тиктокеру, в итоге тот догадался и ответил, что «Сахалин — это остров». При этом еще сложнее для блогера оказался вопрос, в какой стране находится Сахалин. Не долго думая, Милохин ответил, что в Канаде.

Этот вопрос фигуристка задала Милохину из-за критики со стороны Никиты Михалкова, который возмутился тем, что молодой человек с такой обширной аудиторией даже не знает, где находится Сахалин. В беседе с Медведевой тиктокер извинился перед режиссером за то, что «не удовлетворяет его рамки знаний».

Ранее стало известно, что Милохину прямо в TikTok-хаус, расположенный в Московской области, пришла очередная повестка с требованием явиться в военкомат. В настоящее время 21-летний блогер находится в Дубае.