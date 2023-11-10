Блогер Даня Милохин не смог ответить на вопрос из школьной программы про остров Сахалин. С такой задачей он столкнулся в рамках шоу «БеС Комментариев», опубликованного на YouTube-канале фигуристки Евгении Медведевой.
Сахалин? Честно, нет [не знаю]. Но если прям думать... Что такое Сахалин? Это город, — ответил Милохин.
После этого фигуристка начала давать подсказки тиктокеру, в итоге тот догадался и ответил, что «Сахалин — это остров». При этом еще сложнее для блогера оказался вопрос, в какой стране находится Сахалин. Не долго думая, Милохин ответил, что в Канаде.
Этот вопрос фигуристка задала Милохину из-за критики со стороны Никиты Михалкова, который возмутился тем, что молодой человек с такой обширной аудиторией даже не знает, где находится Сахалин. В беседе с Медведевой тиктокер извинился перед режиссером за то, что «не удовлетворяет его рамки знаний».
Ранее стало известно, что Милохину прямо в TikTok-хаус, расположенный в Московской области, пришла очередная повестка с требованием явиться в военкомат. В настоящее время 21-летний блогер находится в Дубае.