https://static.news.ru/photo/03937ef0-1f35-11ea-8bcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жена должна «прилепиться к своему мужу и воспитывать детей вместе с ним, отдавая семье все свои силы». С таким заявлением выступил народный артист России Михаил Боярский.

По его словам, женщины, у которых нет воспитания, могут использовать имя своего супруга в корыстных целях, что недопустимо в обществе.

Эти профурсетки мне не нравятся. Самими собой надо быть! Вся прелесть женщин — в скромности, в обожании мужа. Втихаря любить надо, — заявил артист в эфире программы «Сегодня вечером».

Он считает, что женщины должны быть матерями, так как это их главная роль и жизненное предназначение. Кроме того, актёр выступил против ЭКО и «экспериментов с полами».

Да пошли они все к черту! Ничего не получится, — отметил Боярский, говоря о тех, кто восстает против традиционной морали.

Ранее Боярский раскритиковал лидера группы «Ногу свело!» Максима Покровского и певицу Лайму Вайкуле за их критические высказывания в адрес России. Он заявил, что недопустимо «плевать туда, где из тебя сделали человека», писал NEWS.ru.