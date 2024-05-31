Mia Boyka оценила творчество SHAMAN Mia Boyka назвала SHAMAN олицетворением патриотических песен в России

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Mia Boyka

Певец SHAMAN является олицетворением патриотических песен в России, заявила NEWS.ru на концерте «Вечерний Звук» от стриминга «Звук» исполнительница Mia Boyka. У Татьяны Куртуковой, которая спела «Матушку-землю», все песни про Россию, добавила Mia. Она подчеркнула, что все композиции этой певицы посвящены любви к земле, на которой родился. Mia Boyka призналась, что очень сильно вдохновилась песней «Матушка-земля» и решила записать свою композицию в том же стиле.

Я написала песню, похожую по стилю на эту, но танцевальную. Меня сейчас многие хотят задеть, говорят, плагиат. Но вы послушайте, это разные мотивы. Стиль — похож, я даже не скрываю свой источник вдохновения. Я слушала «Матушку-землю» каждый день, очень крутая песня. Я считаю, что если сейчас артисты считают это новым трендом, то это супер. Петь про свою страну, про любовь к земле, где ты живешь и родился, это классный тренд. Нежели, извините меня, песни в чартах, где поется: «моя собачка одета дороже тебя», — отметила певица.

Ранее Mia Boyka ответила на вопрос о романе с коллегой Юрием Киселевым. Слухи об их отношениях появились после того, как они сняли клип на свой дуэт «Не перестану верить в любовь». Певица заявила, что люди видят их так, как хотят, поэтому никому ничего объяснять не нужно. Юрий Киселев заявил, что состоит с Mia Boyka «в прекрасных отношениях». Он подчеркнул, что слухи не комментирует и обсуждать предполагаемый роман отказался.