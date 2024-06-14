Mia Boyka заявила о новом статусе и показала кольцо на правой руке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Миа Бойка

Российская певица Миа Бойка на красной дорожке Премии МУЗ-ТВ заявила о новом статусе. Также она показала кольцо на правой руке, передает корреспондент NEWS.ru. При этом звезда не раскрыла никаких подробностей того, кто именно сделал ей предложение, лишь заявив, что это очень хороший человек с очень хорошим вкусом.

Во-первых, я здесь в новом статусе. <...> [У меня кольцо в] 10 карат, представляете? Очень красиво, — отметила Бойка.

Ранее певица на полях церемонии вручения музыкальной премии «Шансон года — 2024» рассказала, что намерена записать вместе с Александром Кругом новую песню. Речь идет о сыне шансонье Михаила Круга.

На мероприятие Миа Бойка пришла вместе с Михаилом Шуфутинским. За песню «Помада на щеке» на церемонии «Шансон года — 2024» дуэт получил награду. Журналисты также спросили, когда певица выйдет замуж. За нее ответил Шуфутинский: «Вас это не касается, между прочим». Сама певица смутилась и призналась, что еще не научилась так отвечать на бестактные вопросы.

Ранее Миа Бойка назвала топ-3 самых крутых артистов России, по ее мнению. В звездную тройку вошли Сергей Лазарев, JONY (Джахида Гусейнли) и Полина Гагарина.