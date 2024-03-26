«Место расчистилось»: Пригожин объяснил решение Валерии не уходить со сцены Пригожин заявил, что уход артистов из РФ открыл новые возможности для творчества

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Певица Валерия решила вернуться на сцену, поскольку с уходом многих артистов из России расчистилось место, рассказал музыкальный продюсер и бизнесмен Иосиф Пригожин на пресс-конференции в РИА Новости перед юбилеем. По его словам, сложившаяся ситуация предоставила больше возможностей и свободы для творчества тем, кто остался, передает корреспондент NEWS.ru.

Почему я сказал, что мы решили вернуться. В связи с обстоятельствами новыми, в которых стала жить страна, разные представители покинули нашу страну, к счастью, наверное. Они показали свое лицо. Место расчистилось. И у артистов появилось больше возможностей и свободы творить, — заявил Пригожин.

Продюсер отметил, что конкуренция осталась, однако она перешла на другой уровень. По словам Пригожина, освободилось место для профессионалов, которые «чего-то стоят, чего-то значат», это и дало Валерии импульс пока отложить уход со сцены и продолжить работу на творческом поприще.

Он также отметил, что в последнее время певица активно развивается и все время находится в движении. Пригожин уверен, что современной молодежи стоит ориентироваться на таких людей, как Валерия.

И поэтому мы должны гордиться такими людьми, что они у нас есть. Восхищаться не когда люди уходят, а пока они живы. Вот это очень важно, мы все время страдаем по ушедшим и жалеем о том, что, пока они были живы, мы не пользовались этими возможностями, — добавил он.

Также Пригожин назвал фантастически талантливой представителя МИД России Марию Захарову, написавшую стихи для песни Максима Фадеева и Валерии «До предела». Он назвал ее человеком высокой культуры.