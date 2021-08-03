Менеджер МакSим рассказала, как выглядит певица после выхода из комы

Менеджер российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) Маргарита Соколова в беседе с NEWS.ru рассказала, как выглядит артистка после выхода из комы. Представительница созванивалась с ней по видеосвязи.

Перемен во внешности нет: она всё такая же, похожая на певицу МакSим — Марину Абросимову. Всё такая же прекрасная, красивая, молодая, — отметила она.

Соколова добавила: публиковать видеозапись общения с певицей она не будет.

Ранее на своей странице в Instagram менеджер заявила, что общалась с певицей по видеосвязи. Соколова рассказала, что Марину действительно отключили от аппарата. Сейчас МакSим дышит самостоятельно через кислородную маску, чувствует себя намного лучше.

Настрой очень позитивный и боевой, лёгкие восстанавливаются. Мы пошутили и посмеялись, — написала представительница артистки.

Сейчас Марине предстоит долгий этап восстановления, однако уже сейчас можно сказать, что самое страшное позади.

Более месяца, с 19 июня, 38-летняя певица Марина Абросимова находилась в состоянии искусственной комы. 16 июня её госпитализировали, поставив диагноз «пневмония с сильным поражением лёгких и низкой сатурацией». Официальные представители певицы последние несколько дней регулярно сообщали об улучшениях в состоянии её здоровья, однако из комы МакSим не выходила до 3 августа.

Сегодня пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская в беседе с NEWS.ru подтвердила выход певицы из комы. Она начала самостоятельно дышать, сейчас артистка восстанавливается и идёт на поправку.