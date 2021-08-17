Менеджер МакSим раскрыла новые подробности реабилитации певицы

Пиар-менеджер российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) Яна Богушевская в беседе с NEWS.ru раскрыла новые подробности реабилитации звезды. Она отметила что сейчас здоровье Марины позволяет ей оставаться на домашнем лечении.

Реабилитации вне дома даже не было в планах. Она изначально хотела лечиться на дому, быть рядом с детьми. Сейчас рядом с ней находятся профессиональные врачи, которые помогают ей восстановиться, — рассказала Богушевская.

Пиар-менеджер заверила, что такая скорая выписка из больницы после перевода из реанимации никак не повредила певице. Отметим, что 3 августа Марина вышла из комы. Спустя шесть дней её перевели из реанимации в обычную палату, а ещё через четыре дня — выписали.

Если бы врачи видели хоть какую-то опасность, они бы её не выписали. Сейчас её здоровье позволяет ей восстанавливаться на дому, — заключила представитель МакSим.