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Менеджер МакSим раскрыла новые подробности реабилитации певицы

14:11, 17 августа 2021
Менеджер МакSим раскрыла новые подробности реабилитации певицы МакSим (Марина Абросимова) Фото: maksim.music.ru/facebook.com
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Пиар-менеджер российской певицы Марины Абросимовой (МакSим) Яна Богушевская в беседе с NEWS.ru раскрыла новые подробности реабилитации звезды. Она отметила что сейчас здоровье Марины позволяет ей оставаться на домашнем лечении.

Реабилитации вне дома даже не было в планах. Она изначально хотела лечиться на дому, быть рядом с детьми. Сейчас рядом с ней находятся профессиональные врачи, которые помогают ей восстановиться, — рассказала Богушевская.

Пиар-менеджер заверила, что такая скорая выписка из больницы после перевода из реанимации никак не повредила певице. Отметим, что 3 августа Марина вышла из комы. Спустя шесть дней её перевели из реанимации в обычную палату, а ещё через четыре дня — выписали.

Если бы врачи видели хоть какую-то опасность, они бы её не выписали. Сейчас её здоровье позволяет ей восстанавливаться на дому, — заключила представитель МакSим.

Накануне Telegram-канал Mash со ссылкой на источник сообщил, что МакSим будет проходить реабилитацию в медицинском учреждении в Московской области. Сразу после этого менеджер певицы Маргарита Соколова опровергла появившуюся информацию.

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