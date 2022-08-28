Меладзе выступил на вечеринке в столичном диско-клубе «Радуга»

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерий Меладзе

Валерий Меладзе вслед за Аллой Пугачевой вернулся в Россию. Артист дал концерт в московском диско-клубе «Радуга». Видео с выступления опубликовали в Сети очевидцы.

Буквально недавно артист давал концерт на корпоративе в Монако, где собралась местная публика. За последние месяцы артист не раз позволял себе противоречивые высказывания о событиях, происходящих на Украине. Какое-то время он даже хотел покинуть шоу-бизнес.

За певца вступилась Ксения Собчак. Она осудила ряд российских СМИ за информацию о том, что певец Валерий Меладзе не считает Россию своей родиной. Телеведущая отметила, что фразу музыканта журналисты взяли из ее интервью с Меладзе и переделали на свой лад.

Ранее Валерий Меладзе опроверг информацию о своём отъезде из России. Артист опубликовал скриншот новости о том, что они с братом якобы покинули РФ, с печатью «фейк».