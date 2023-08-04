Маркл отметила день рождения с принцем Гарри на фоне слухов о разводе Daily Mail: Меган Маркл отметила 42-летие с принцем Гарри в модном ресторане в Калифорнии

Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американская актриса и жена принца Гарри Меган Маркл отметила 42-летие в итальянском ресторане Tre Lune в калифорнийском городе Монтесито, где проживает пара, пишет Daily Mail. Герцогиню также сопровождали несколько друзей, включая актера Мэтта Коэна и музыканта Трэвиса Баркера. Несмотря на слухи о возможном расставании Сассексов, Меган и Гарри выглядели счастливыми и беззаботными, пишет издание.

Это первый раз, когда герцог и герцогиня Сассекские были замечены вместе на публике после появившихся слухов об их напряженных отношениях. Не исключено, что пара намерена продемонстрировать единение и гармонию в семье, — сообщает издание.

По сведениям Daily Mail, Маркл выбрала для вечеринки черно-белое платье Posse без бретелек за 188 фунтов стерлингов (примерно 23 тысячи рублей. — NEWS.ru), сумку Cult Gaia и черные сандалии на плоской подошве. На принце Гарри были надеты льняная синяя рубашка и белые брюки.

Также сегодня появилась информация о том, что семья Гарри пренебрежительно отнеслась к Сассексам и не пригласила их с Меган на мероприятия, приуроченные к первой годовщине смерти королевы Елизаветы II, которые состоятся 9 сентября в Великобритании, — пишет Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Гарри и Маркл готовятся к заключению договора о раздельном проживании. По информации королевского биографа Анжелы Левин, герцог и герцогиня Сассекские решили на время разъехаться на фоне финансовых проблем и разногласий с родственниками. Пара решилась на пробный развод, чтобы разобраться в своих чувствах и исправить ситуацию с финансами.