Мать Тимати раскритиковали за странную выходку внучки Алисы с собакой Мать Тимати раскритиковали за видео с внучкой Алисой, лижущей мороженое с щенком

Фото: Социальные сети

Симона Юнусова

Мать российского рэпера Тимати Симона Юнусова опубликовала на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, на котором ее внучка Алиса облизывает мороженое вместе с щенком. Пользователи Сети раскритиковали поведение женщины и напомнили ей о проблемах со здоровьем у 10-летней девочки. Кто-то из подписчиков посоветовал Юнусовой «иногда включать мозги».

Вы же сами год назад писали, что у Алисы уже были проблемы со здоровьем из-за собаки (целовашки, обнимашки), и вот снова. Видимо, специально выкладывают подобные видео, чтобы народ начал возмущаться, — написали подписчики.

Некоторые пользователи возмутились, что девочка лижет мороженое вместе с собакой, которая до этого гуляла по дорогам и могла наступить на грязь. Они подчеркнули, что даже у людей не принято есть из одной тарелки. По словам других подписчиков, собакам запрещено давать мороженое, поскольку сахар для них — это яд.

Ранее мать Тимати рассказала, чем ей понравилась новая возлюбленная сына Валентина Иванова. По словам Юнусовой, она хорошо относится к открытым и искренним людям, которые не пытаются казаться теми, кем не являются. Она добавила, что мечтает видеть сына счастливым, поэтому всегда честно высказывала ему свое мнение не только о девушках, но и друзьях.