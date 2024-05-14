Мать Натальи Водяновой рассказала правду про зятя-миллиардера

Мать модели Натальи Водяновой Лариса Кусакина выразила свое мнение о мужьях своей дочери в программе «Сегодня вечером». В 2011 году Наталья развелась с британским аристократом Джастином Портманом после десяти лет брака. Кусакина считает, что Наталье стало скучно с ее бывшим мужем, так как ни он, ни его родные никогда не работали.

Она призналась, что Портман произвел на нее впечатление при первой встрече, он не обратил внимания ни на их маленькую квартиру, ни на особенности поведения Натальиной сестры Оксаны, страдающей от аутизма.

Мать модели заявила, что первый муж Натальи больше ей нравился как внешне, так и по характеру. Нового мужа Натальи — французского предпринимателя Антуана Арно — Кусакина описала как строгого человека. Она также рассказала, что когда приезжала в гости к дочери, зять попросил всю семью лечь спать уже в около 22:00.

Ранее Хейли и Джастин Бибер объявили, что ждут первенца. Хейли опубликовала кадры, на которых демонстрирует округлившийся живот.

Фотосессия стала частью церемонии по обновлению свадебных клятв между супругами. Модель надела облегающее белое кружевное платье в пол от Saint Laurent. Ее голову покрывала импровизированная фата из такого же материала. Джастин же остался верен своему спортивному стилю и дополнил образ бейсболкой. Всего за 15 часов публикация набрала почти 9 млн лайков.