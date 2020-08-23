Марат Башаров отметил своё 46-летие с детьми

https://static.news.ru/photo/fd671528-e54f-11ea-a0db-fa163e074e61_660.jpg Марат Башаров Фото: Игорь Иванко​/АГН «Москва»

Актёр Марат Башаров скромно отпраздновал своё 46-летие на природе. Этот день с ним провели Дочь Амели и сын Марсель.

Звезда опубликовал в Instagram фотографию с отдых. На ней видно, что артист предпочёл порыбачить с детьми, а не устраивать пышную вечеринку.

Моё родное, сокровенное, будущее!!! Спасибо, дети, что сделали папе праздник!!! И огромное спасибо всем, кто поздравил, — подписал снимок артист.

В отношениях с Елизаветой у Башарова родилась дочка Амели. Пара распалась, но сохранила тёплые отношения. Первая супруга актёра до сих пор работает его директором.

В 2016 году Башаров женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, которая также стала жертвой рукоприкладства, но отказалась преследовать актёра по закону. В начале 2019-го Шевыркова развелась с Башаровым.

NEWS.ru писал, что бывшая жена Башарова Екатерина Архарова обвинила экс-супруга в клевете. Женщина считает, что известный актёр распространял лживые слухи о ней, после того как пара рассталась.