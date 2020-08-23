Марат Башаров отметил своё 46-летие с детьми

Актёр Марат Башаров скромно отпраздновал своё 46-летие на природе. Этот день с ним провели Дочь Амели и сын Марсель.
Звезда опубликовал в Instagram фотографию с отдых. На ней видно, что артист предпочёл порыбачить с детьми, а не устраивать пышную вечеринку.
Моё родное, сокровенное, будущее!!! Спасибо, дети, что сделали папе праздник!!! И огромное спасибо всем, кто поздравил, — подписал снимок артист.
В отношениях с Елизаветой у Башарова родилась дочка Амели. Пара распалась, но сохранила тёплые отношения. Первая супруга актёра до сих пор работает его директором.
В 2016 году Башаров женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой, которая также стала жертвой рукоприкладства, но отказалась преследовать актёра по закону. В начале 2019-го Шевыркова развелась с Башаровым.
NEWS.ru писал, что бывшая жена Башарова Екатерина Архарова обвинила экс-супруга в клевете. Женщина считает, что известный актёр распространял лживые слухи о ней, после того как пара рассталась.
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