Мама Ольги Бузовой прокомментировала видео с похищением певицы

https://static.news.ru/photo/3a2ea264-c444-11ea-a6b5-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уже несколько дней интернет-пользователи обсуждают ролик, в котором видно, как популярную телеведущую Ольгу Бузова похищают. Мама звезды решила прокомментировать случившееся.

Меня спрашивают, но я даже не знаю, что это такое. Я не спрашивала у дочери. Она сейчас отдыхает где-то, поэтому я её не дёргаю. Я думаю, если бы что-то было совсем — как говорится, плохие новости быстро приходят. Ольга написала мне СМС, я знаю, что она отдыхает. Поэтому я не дёргаю ребёнка. Если ей надо, она сама рассказывает, — призналась родительница.

По её словам, они ничего не знает о похищении. Она считает, что её дочка где-то отдыхает, а об этом инциденте расскажет потом, сообщает «КП-Петербург».

На попавших в Интернет кадрах видно, как Бузова идёт по улице с каким-то приятелем, затем к ним подбегают неизвестные. Звезду «Дома-2» заталкивают в багажник машины, предварительно набросив ей на голову пакет. Спутнику Бузовой тоже досталось от нападавших. Он пытался защитить Ольгу, но его повалили на землю.

Ролик якобы снимали очевидцы, которые заметили Бузову в тот момент, когда она переходила дорогу по пешеходному переходу. Молодые люди сразу же выскочили из машины и попытались спасти ведущую, но на этом запись прерывалась.

Как писал NEWS.ru, рэпера Даву (Давид Манукян) совершенно не испугало нападение на его возлюбленную Ольгу Бузову. Ролик об этих событиях уже начал распространяться в Сети и вызывать беспокойство у поклонников поп-дивы. Однако рэпер в ходе интервью на радио откровенно посмеялся над вопросом ведущей о случившемся.