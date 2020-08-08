«Мама, не ори»: Барановская показала, как отдыхает с детьми в Сочи

https://static.news.ru/photo/f5af8ad6-d960-11ea-a640-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/baranovskaya_tv

Телеведущая Юлия Барановская поделилась с подписчиками роликом, снятым в Красной Поляне. Сочинские красоты мать троих детей футболиста Андрея Аршавина решила осмотреть с высоты птичьего полёта.

Ролик, на котором запечатлён спуск телезвезды с гор с помощью зиплайна, Барановская выложила в Instagram.

Ржу сама над собой, обожаю зиплайн, но вначале всегда боюсь. Янка с Артёмом улетели первые, без страха, Арсений тоже, и вообще: «мама, не ори, пожалуйста, ты всё портишь», — подписала видео телеведущая.

Зиплайн — это стальной канат, натянутый между вершинами, и специальное устройство для отрыва от земли.

Сам футболист недавно рассказал, что с детьми от Юлии Барановской он не виделся более шести лет. Но в последнее время они стали встречаться чаще. Сейчас его дети от Барановской подросли, и он всегда может позвонить им и позвать на прогулку. При этом бывшая тёща футболиста Андрея Аршавина Наталья Сарычева раскритиковала экс-футболиста за показуху, которую он устраивает, демонстрируя идиллию в отношениях с детьми. Аршавин летом провёл выходные с детьми от Юлии Барановской и выложил в Instagram фото и видео семейного отдыха. У футболиста трое детей от Юлии Барановской и дочь Есения от Казьминой.

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