https://static.news.ru/photo/d1c67528-31ed-11ea-b04a-fa163e074e61_660.jpg Игорь Николаев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Четырёхлетняя Вероника Николаева уже настоящая звезда социальных сетей. Её знаменитый папа часто публикует фото и видео с участием малышки. В этот раз Игорь Николаев поделился с подписчиками видео, на котором дочка осваивает синтезатор.

На кадрах Вероника сидит за клавишными с микрофоном и наушниками. Заметно, что девочка очень серьёзно относится к процессу. Пользователей особенно умилило, как малышка произносит свою фамилию, анонсируя своё выступление: «Вероника Не-Колаева». Над этим, кстати, пошутил и сам автор хита «Маленькая страна».

Игорь Николаев всячески поддерживает Веронику в её стремлении к творчеству. Особенно звёздному отцу хотелось, чтобы дочка заинтересовалась музыкой.

Пытается сама строить интервалы! Процесс захватывает, — подписал пост композитор.

Судя по публикациям в Instagram, Николаев проводит праздники в кругу семьи. Он не раз признавался, что старается каждую свободную минуту проводить с дочкой, которую супруга Юлия Проскурякова родила в 2015 году.

Как писал NEWS.ru, Николаев 31 декабря стал обладателем звания «Народный артист». Указ о награждении автора и исполнителя, а также ряда других деятелей культуры подписал президент России Владимир Путин.