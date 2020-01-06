Четырёхлетняя Вероника Николаева уже настоящая звезда социальных сетей. Её знаменитый папа часто публикует фото и видео с участием малышки. В этот раз Игорь Николаев поделился с подписчиками видео, на котором дочка осваивает синтезатор.
На кадрах Вероника сидит за клавишными с микрофоном и наушниками. Заметно, что девочка очень серьёзно относится к процессу. Пользователей особенно умилило, как малышка произносит свою фамилию, анонсируя своё выступление: «Вероника Не-Колаева». Над этим, кстати, пошутил и сам автор хита «Маленькая страна».
Игорь Николаев всячески поддерживает Веронику в её стремлении к творчеству. Особенно звёздному отцу хотелось, чтобы дочка заинтересовалась музыкой.
Пытается сама строить интервалы! Процесс захватывает, — подписал пост композитор.
Судя по публикациям в Instagram, Николаев проводит праздники в кругу семьи. Он не раз признавался, что старается каждую свободную минуту проводить с дочкой, которую супруга Юлия Проскурякова родила в 2015 году.
Как писал NEWS.ru, Николаев 31 декабря стал обладателем звания «Народный артист». Указ о награждении автора и исполнителя, а также ряда других деятелей культуры подписал президент России Владимир Путин.
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