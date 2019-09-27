https://static.news.ru/photo/6f3c2a5e-e14a-11e9-aed8-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Малахов Фото: Геннадий Малахов/vkontakte

Ведущий передачи о здоровом образе жизни Геннадий Малахов рассказал, что могло спровоцировать развитие онкологического заболевания у звезды сериала «Моя прекрасная няня» Анастасии Заворотнюк.

Организм настигло что-то, что спровоцировало развитие опухоли. Это могли быть роды, беременность, омолаживающие процедуры, то есть внешнее воздействие, — рассказал StarHit ведущий.

По его словам, уберечь от рака могут здоровый образ жизни, отсутствие стрессов и различных манипуляций с организмом.

Ранее News.ru писал, что 13 сентября актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней женщины возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.