МакSим опровергла фейк о новых выступлениях и песнях

Марина Абросимова, известная как певица МакSим опровергла фейк о том, что она якобы уже планирует новые выступления и песни. Недавно вышедшая из комы артистка занимается сейчас только здоровьем. Об этом она написала в сторис своего Instagram.

Ранее в Сети распространилась фейк-сторис МакSим.

Решила, что первым делом хочу побывать на каком-то спортивном мероприятии... Готовьтесь подпевать полной грудью вместе со мной главную песню всех фанатов «Знаешь ли ты», — было написано на скриншоте сторис, якобы выложенной певицей.

Её официальные представители уже опровергали этот фейк, однако, судя по всему, до сих пор находятся те, кто мучают Марину вопросами о выступлениях и песнях. По итогу, артистке пришлось выпустить опровержение от себя. Она заявила, что ничего подобного не выкладывала.

Это фотошоп. Никаких выступлений, новых песен и мероприятий не планирую — я занимаюсь исключительно здоровьем. Не хотела комментировать этот бред, не думала, что на это вообще обратят внимание, но, к сожалению, есть люди, которые поверили, — написала МакSим.

В качестве доказательств она также показала архив сторис — там действительно нет той публикации.

maksimartist/instagram.com

МакSим совсем недавно выписалась из больницы и вернулась домой, чтобы провести время с дочками. Около месяца назад из-за осложнений, вызванных коронавирусом, певицу ввели в состояние искусственной комы, из которого она вышла 13 августа. В настоящий момент здоровью Марины ничего не угрожает, но она частично потеряла память, и на восстановление её вокальных данных могут уйти месяцы.

Певец Александр Фадеев, более известный под творческим псевдонимом Данко, усомнился в правдивости диагноза певицы.