Максим Галкин поделился подробностями семейной жизни с Пугачёвой

https://static.news.ru/photo/16785b26-217d-11eb-b223-fa163e074e61_660.jpg Максим Галкин и Алла Пугачёва Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Максим Галкин впервые раскрыл подробности своей семейной жизни с Аллой Пугачёвой. Артист разоткровенничался в передаче «Сегодня вечером», которую посвятил неравным по возрасту бракам.

Гостями студии в этот раз стали Борис Грачевский, Дмитрий Дибров, Константин Ивлев, у которых с жёнами большая разница в возрасте. В ходе передачи Галкин вдруг поведал, что вынужден жить «не с одной» Аллой Борисовной.

Я определить возраст своей жены не могу... Алла может быть сегодня пенсионеркой, завтра она — 18-летняя девочка, послезавтра — роковая дама. Поэтому мне нескучно. Я живу со многими женщинами с одной фамилией — Пугачёва, — посмеялся артист.

Мысли «пойти налево» Галкину вообще не приходят в голову, и секрет такой верности прост.

Не до того, там у меня такая панорама, — признался артист.

Галкин и Пугачёва поженились девять лет назад. Они воспитывают двойняшек от суррогатной матери. Галкину сейчас 44 года, Пугачёвой — 71.

Ранее NEWS.ru сообщал, что модель Полина Диброва рассказала в социальной сети, что вместе с мужем Дмитрием приняла участие в съёмках программы «Сегодня вечером», темой которой стали неравные браки в мире шоу-бизнеса. Она опубликовала фото самых ярких участников, пришедших в студию.