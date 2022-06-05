Макс Корж даст концерты в России, несмотря на антивоенную позицию Белорусский рэпер Макс Корж выступит в России, несмотря на антивоенную позицию

Фото: maxkorzh/vk.com

Макс Корж

Белорусский рэпер Макс Корж даст концерты в России, несмотря на антивоенную позицию. На сайте артиста в разделе «Концерты» можно найти даты выступлений в городах РФ. При этом украинские пользователи соцсети «ВКонтакте» осудили исполнителя за анонс концертов в России.

Корж собирается выступить 25 июня в Екатеринбурге, 9 июля артист приедет в Новосибирск, а 3 сентября — в Санкт-Петербург.

Недавно рэпер выпустил трек «Свой дом», осудив спецоперацию РФ на Украине. После этого некоторые российские поклонники музыканта захотели отписаться от него в соцсетях.

Ранее лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук после скандальных высказываний о Родине на концерте в Уфе призвал коллег перестать ругаться и скандалить. В интервью израильскому ТВ музыкант предложил всем обняться и «рубиться» за свет в конце тоннеля. Шевчук посетовал, что сейчас в стране, по его мнению, «назревает драка» между теми, кто остался в России, и теми, кто уехал на Запад.